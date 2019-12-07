Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî imkânlarla Baykar Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri’nde geliştirilen ve Türkiye’nin en gelişmiş özelliklere sahip insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA, stratejik görevler icra edecek.

Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından üretilen millî mühimmatlar MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan ve SOM füzelerini kullanabilecek.

F-16’ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek farkındalığa sahip olacak.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin “TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim... TİHA sizlerin dualarıyla ilk kez gökyüzüyle buluştu” paylaşımı yaptı.