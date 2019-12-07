Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annelerden Mevlüde Üçdağ “95 yıl da olsa buradan kalkmayacağım. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler” dedi. Necibe Çiftçi da “Bu mücadeleye devam edeceğim. Oğlum gelmeden gitmiyorum. Bu zulmü kabul etmiyoruz” diye konuştu. Bu arada bir grup CHP’li, cezaevinde rahatsızlanan HDP’li Selahattin Demirtaş’a gitmiş, ziyaret tepki toplamıştı. Dün Meclis’te gazeteciler CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya “Genel Başkan Kılıçdaroğlu anneleri niye ziyaret etmiyor?” diye sordu. Ağbaba “Çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler Ankara’da bir araya geldiler” şeklinde cevap verdi. Ağbaba “Kılıçdaroğlu’na hakkımız helal etmiyorum” diyen bir anneye de “Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kılıçdaroğlu’na laf söylemek vicdansızlıktır” diye cevap verdi.