Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük bir davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

Görevimiz ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Bugün söylediğimizi 30 yıl sonra da söylemek durumundayız.

KİBİR ABİDELERİNİN YERİ YOK!

Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Hele hele vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz.

Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. İnsan gönlünü kıranların, biz de partideki görevlerinin kalemini kırarız.

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hüsranlarını da hazırlar.

KENDİ GÜNDEMİMİZİ SAHİP ÇIKACAĞIZ

Ülkemizin de AK Parti'nin de kendi gündemi vardır. Kendi gündemimize sahip çıkacağız. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak zaten Türkiye'yi de yakalamış oluruz. Bu konuda sizlere büyük görev düşüyor.

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