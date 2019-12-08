Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk şirketlerinin tanıtacağı ürünler arasında zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri yer alacak. 20 Türk şirketinin katılacağı fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. Fuarda, Türk milli standında başta Kuveyt askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına kabiliyetlerine ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği imkânları masaya yatırılacak.