Türk şirketlerinin tanıtacağı ürünler arasında zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri yer alacak. 20 Türk şirketinin katılacağı fuar sırasında Türk resmi delegasyonunca fuara katılım sağlayan ülke delegasyonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. Fuarda, Türk milli standında başta Kuveyt askeri yetkilileri olmak üzere fuar katılımcılarına kabiliyetlerine ilişkin bilgi sunulacak ve iş birliği imkânları masaya yatırılacak.
Savunma sanayi, ihracat fırsatları için Kuveyt’te...
08.12.2019 - 02:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk savunma sanayisi firmaları, yeni fırsat ve iş birliği imkânları için 10-12 Aralık’ta Kuveyt’te düzenlenecek Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı’na (GDA 2019) katılacak.
Etiketler : Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı,
667356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667356.aspx
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