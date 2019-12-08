ByLock yazışma içerikleri analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığında aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda örgütün Dışişleri Bakanlığı “mahrem imamı” E.Ş. tarafından kurulan “Pazarlamacılar” adı altında bir ByLock grubunun varlığı belirlendi. Bakanlıktan gelen bilgilerle kimliği tespit edilen şüpheliler arasında Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa’daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara’da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi. Sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basan ekipler, yurt dışında görev yapan 3 büyükelçilik çalışanının da olduğu, sekreter ve başkâtip pozisyonlarında görevli 5’i aktif 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bunlar FETÖ’nün Avrupa’daki “Pazarlamacıları”
08.12.2019 - 02:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 02:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığındaki “Avrupa” yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10’u yakalandı.
Etiketler : fetö,fetö operasyonu,fetö avrupa,
667357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667357.aspx
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