Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ByLock yazışma içerikleri analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığında aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda örgütün Dışişleri Bakanlığı “mahrem imamı” E.Ş. tarafından kurulan “Pazarlamacılar” adı altında bir ByLock grubunun varlığı belirlendi. Bakanlıktan gelen bilgilerle kimliği tespit edilen şüpheliler arasında Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa’daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara’da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi. Sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basan ekipler, yurt dışında görev yapan 3 büyükelçilik çalışanının da olduğu, sekreter ve başkâtip pozisyonlarında görevli 5’i aktif 10 şüpheliyi gözaltına aldı.