Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torba yasanın içinde Meclis’ten geçen düzenlemeye göre; milletvekilleri de geçiş üstünlüğüne hak kazandı. Karayolları trafik kanununa göre, sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken, teklife ‘görev ve hizmet gereği veya güvenlik nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ifadesiyle eklenmiş, İçişleri Bakanlığı’na da bu araçları belirleme yetkisi verilmişti. Genel kurul görüşmelerinde, geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına tek tek protokol listesindeki makamlar eklendi. Yeni listede milletvekilleri ile birlikte Meclis Genel Sekreterine de yer verilerek 601 yeni araç, geçiş üstünlüğü olan araçlar listesine eklenmiş oldu. Vatandaşlar, ‘çakar’ ayrıcalığına sosyal medyadan tepki gösterdi.