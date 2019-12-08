Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015’te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için eyleme katılan Fahrettin Akkuş “HDP ve CHP Meclis’te her gün birbirlerini ziyaret ediyorlar. Bizleri gelip ziyaret etmiyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, burada evlat nöbeti tutan anne ve babaların arkasında çok dedikodu yapıyor. Bu dedikodunun sonu gelecek elbette. Acılı ailelerin arkasında konuşup dedikodu yapmasın” dedi. 96 sene de geçse eyleme son vermeyeceklerini belirten Akkuş “Veli Efendi HDP’nin de tarafını tutuyor ise, demek ki bu çocuklarımızın kaçırılmasında da parmağı var. Veli Efendi’nin de, HDP’nin de peşini bırakmayacağız. Gerekirse Meclis’e gideceğiz. Madem HDP’yi çok seviyor Veli Efendi kendi çocuklarını HDP’ye versin, dağa göndersin. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik, Veli Efendi burada yürekleri acıyla dolan ailelerin arkasından siyaset yapmasın” diye konuştu.