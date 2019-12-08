2015’te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için eyleme katılan Fahrettin Akkuş “HDP ve CHP Meclis’te her gün birbirlerini ziyaret ediyorlar. Bizleri gelip ziyaret etmiyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, burada evlat nöbeti tutan anne ve babaların arkasında çok dedikodu yapıyor. Bu dedikodunun sonu gelecek elbette. Acılı ailelerin arkasında konuşup dedikodu yapmasın” dedi. 96 sene de geçse eyleme son vermeyeceklerini belirten Akkuş “Veli Efendi HDP’nin de tarafını tutuyor ise, demek ki bu çocuklarımızın kaçırılmasında da parmağı var. Veli Efendi’nin de, HDP’nin de peşini bırakmayacağız. Gerekirse Meclis’e gideceğiz. Madem HDP’yi çok seviyor Veli Efendi kendi çocuklarını HDP’ye versin, dağa göndersin. Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik, Veli Efendi burada yürekleri acıyla dolan ailelerin arkasından siyaset yapmasın” diye konuştu.
Evlat nöbetindeki ailelerden Ağbaba'ya tepki: Arkamızdan konuşma!
08.12.2019 - 04:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 58 ailenin umutlu bekleyişi 96’ncı gününe girdi.
Etiketler : hdp,hdp diyarbakır,
667361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667361.aspx
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