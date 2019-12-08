Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” onaylandı. İstanbul’da 27 Kasım’da imzalanan mutabakat onaylanarak Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Biz kimseyle savaşmak istemiyoruz ama gemilerimi korumam gerekiyorsa da gereken tedbirler neyse bunları alırım” dedi.

İtalya’nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), düzenlediği “MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu” için geldiği Roma’da Corriere della Sera gazetesine konuşan Bakan Çavuşoğlu’na, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında Türkiye’nin arama ve sondaj faaliyetlerinde Türkiye’nin güç kullanıp kullanmayacağı sorusu soruldu. Çavuşoğlu “Biz, KKTC’nin garantörüyüz. (Kıbrıs meselesinde) Biz çözüm bulmak için her şeyi yaptık. Rum tarafı bir anlaşma yapmak istemiyor. Doğalgaz arama faaliyetleri üzerine tek taraflı etkinliklerin olmaması ve gelirlerin komisyon tarafından paylaştırılmasını tavsiye ediyoruz. Biz bunu Rumlara, Yunanistan’a, Avrupa Birliği’ne (AB) ve Birleşmiş Milletlere kadar hepsine ilettik. Ama iş birliği istemiyorlar ben de gemilerimi göndermek zorunda kaldım. Biz kimseyle savaşmak istemiyoruz ama gemilerimi korumam gerekiyorsa da gereken tedbirler neyse bunları alırım” yorumunu yaptı.

S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin Çavuşoğlu “ABD, bizi eleştirdi ancak NATO bir şey demedi. Aksine NATO Genel Sekreteri pek çok defa her ülkenin istediği silah ve savunma sistemini alma hakkı olduğunu belirtti. Eğer bir komisyon kurarak bunun güvenliğini teyit etmek istiyorsak, biz varız. Bu daha önce ABD’ye de teklif edildi” ifadelerini kullandı.