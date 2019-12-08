Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor.Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz."



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