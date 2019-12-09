Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihsel bilgi ve verileri uluslararası arenaya taşımak için “1915.gov.tr” isimli internet sitesini hayata geçiren Cumhurbaşkanlığı, Ermeni soykırımı iftiralarına bu site üzerinden cevap verecek. Web sitesinde 1915 olayları detaylı şekilde anlatılırken; barışı yeniden inşa etmenin önemine vurgu yapılıyor. Web sitesinde ayrıca, 1970’lerde ve 1980’lerde Ermeni teröristleri tarafından yapılan saldırılar da belgeleriyle ortaya konuyor. Şehit ettikleri 31 Türk diplomatın ve aile üyelerinin listesi ile ASALA terör örgütünün yaptığı katliamları anlatan gazete kupürleri de bulunuyor. Web sitesinde yer alan sorular kısmında da 1915 tarihinde neler olduğu, soykırım ve tehcir ile ilgili merak edilen dokuz soru da cevaplandı.