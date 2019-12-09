İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini attığı Fransızca bir tweet ile duyurdu.
Bakan Soylu paylaştığı tweet'te, "On met la porte les importuns" (Rahatsız olan gider) ifadesini kullandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini attığı Fransızca bir tweet ile duyurdu.
Bakan Soylu paylaştığı tweet'te, "On met la porte les importuns" (Rahatsız olan gider) ifadesini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : süleyman soylu,fransızca,twitter,