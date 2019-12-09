İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 07-08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aranalarda 300 bin TL ödülle Gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu Zinar Amed kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu Ciwan Tolhildan kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir."
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
09.12.2019 - 13:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi"
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
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