Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu’nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit için bugün Bingöl Havalimanında tören düzenleneceği bildirildi.
Bingöl’de kuleden düşen astsubay şehit oldu
09.12.2019 - 14:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu’nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : bingöl,şehit,
667615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667615.aspx
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