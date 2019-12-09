Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak Afganistan'a 18 yıldır yapmakta olduğumuz maddi ve manevi yatırımları artırmamız gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak kuruluşundan bu yana İstanbul Sürecine sahip çıktık, çıkıyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum Afganistan'a yönelik taahhütlerine bağlı kalırken Afgan hükümetinin de yükümlülüklerini yerine getirmesi önemlidir. Geçen sene Cenevre'de kabul edilen Karşılıklı Hesap Verilebilirlik Çerçevesinin uygulanmasında Afgan hükümetince atılmakta olan olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan'dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz."