Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde FETÖ'ye operasyon yapıldı. Operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetmek' suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından adli mercilere sevk edildi.
FETÖ operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
09.12.2019 - 18:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,
667659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667659.aspx
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