Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, görüşmede Soçi mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gelinen son durum başta olmak üzere, İdlip ve diğer bölgelerdeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
09.12.2019 - 23:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 23:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Akar,sergey şoygu,
667701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667701.aspx
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