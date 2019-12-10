Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk."
Oktay: Krize rağmen 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk
10.12.2019 - 00:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 00:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk."
Kaynak: AA
Etiketler : Fuat Oktay,
667710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667710.aspx
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