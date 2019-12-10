Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda dün başladı. Hükûmet adına söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih ve Yavuz gemilerinin, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine devam ettiğini belirterek “Millî gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde beş kuyu daha açarak petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz” dedi.

LİBYA İLE DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Doğu Akdeniz’de son dönemde tırmanan hidrokarbon kaynaklarının paylaşım sorununa karşı Türkiye’nin tavizsiz bir politika izlediğini ifade eden Oktay “Bu konudaki kararlılığımızı, etkin diplomatik girişimlerimiz yanında sahada arama faaliyetlerimiz dâhil uygulamalarımızla da gösteriyoruz. Libya ile imzaladığımız ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ ile karşılıklı iki kıyıyı dostluk köprüsüyle birbirine bağlamış durumdayız. TBMM’de kabul edilip Cumhurbaşkanı’mızın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanan bu anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi tarafından da onaylandı” diye konuştu.

TERÖR BİTENE KADAR DEVAM

Fuat Oktay, Suriye meselesinin, en hayati dış politika başlıklarından birisi olduğunu kaydederek “Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terörle mücadelemiz bu alanda terör tamamıyla temizlenene kadar sürecek” ifadelerin kullandı.

AKINCI TEST UÇUŞLARINDA

Savunma sanayiindeki gelişmeleri de değerlendiren Oktay “ANKA insansız hava aracı hizmete devam ederken, AKINCI insansız hava aracı ise test uçuşlarına başladı. Yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracımız AKSUNGUR ise bu yıl sonu itibarıyla kullanıma hazır hâle gelecek” dedi.