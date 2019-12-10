Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmelerin başlamasından 20 dakika önce Genel Kurul salonuna giren Bahçeli’nin yanına gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ayrıca, eski başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti ve CHP temsilcileri de Bahçeli’nin yanına giderek görüştü. Bütçe görüşmelerine öncekilere göre bakanların ve milletvekillerinin ilgisi düşük oldu. Bakanlar için ayrılan loca boş kalırken, hem AK Parti hem de muhalefet milletvekillerinin görüşmelere ilgi göstermediği dikkat çekti.