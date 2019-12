Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, AA Editör Masası toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akar özetle şunları söyledi:

NATO ZİRVESİ: NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye’nin sorgulanması anlamsızdır. Güney sınırlarımız NATO’nun da güney sınırları demektir. Biz, NATO’nun daha öncesinden beri kabul ettiği bilgilerin, değerlendirmelerin aynı şekilde kabul edilerek Türkiye’nin savunmasına ilişkin GRP dediğimiz planın da aynı şekilde yayınlanmasını talep ediyoruz, bunu bekliyoruz. YPG teröristtir, PKK’nın Suriye koludur, bütün dünya bunu böyle bilecek.

LİBYA MUTABAKATI: Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke, Libya ve Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapıldı. Bu husus Birleşmiş Milletlere tebliğ edildi. Biz konuşmaktan, müzakereden barıştan yanayız. Bunu yaparken de karşılıklı hak ve hukuka saygıdan yanayız. Libya’nın Atina Büyükelçisi sınır dışı edildi. Bunun bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz.

BARIŞ PINARI HAREKÂTI: Terör koridoruna izin vermeyeceğimizi en başında söyledik. YPG’li teröristlerin tamamının çıkmadığını görüyoruz. Barış Pınarı Harekâtı’nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında. Gallup’un verilerine göre, Rakka ve Haseke’de yerel halkın Barış Pınarı Harekâtı’nı destekleme oranı yüzde 57. Şu anda bunun giderek arttığını değerlendiriyoruz. Bizim tek hedefimiz teröristler.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ: S-400’ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor. Normal faaliyetler, planlanan şekilde gerçekleşecek. F-35’in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız. Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa tabii olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım. F-16’lar ömür devrini tamamladığında yeni nesil uçak almamız lazım. Dileğimiz stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket edilmesi. Patriot da alabiliriz bu durum ihtiyaçlara bağlı.

TANK-PALET FABRİKASI: Millîlik ve yerlilik konusunda seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda gemiler helikopterler, silahlı silahsız İHA’lar yapıldı, uçaklar da yapılmak üzere. Geriye kaldı tank. Biz tankımızı yapmaya çalışıyoruz. Biz şimdi armudun sapı, üzümün çöpü diye bunları da bir şekilde tehir edersek yine onlarca yıl kaybedebiliriz. Bizim bir an önce tanka ihtiyacımız var. TSK’nin bir an önce tanka ihtiyacı var. Bu konuda tankın yapılması için elimizden gelen neyse bunu hep birlikte milletçe yapmamız lazım. Bu ülkemizin milletimizin yararınadır. Burada tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım. BMC firması aldıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz. Buradaki mülkiyet tamamen Millî Savunma Bakanlığına ait. Denetim yetkisi bizde, bu konuya amaca dönük bakmak lazım. (Kılıçdaroğlu’nun ilgili iddiaları) Gerekirse bilgi sunabiliriz. Burada gizli saklı bir şey yok. Her şey açık.