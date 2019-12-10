Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da 'sahte engelli raporu' soruşturması: 95 gözaltı
10.12.2019 - 09:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Mali Şube ekiplerince, sahte evrakla engelli raporu temin eden, aralarında 20 hastane personelinin de bulunduğu 95 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : sahte evrak,
667788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/667788.aspx
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