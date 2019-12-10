Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de 18 Kasım 2018’de bir restoranda yemek yiyen 3 genci uyuşturucu sattıkları iddiasıyla önce darp eden ve 1 gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru C.D.A’nın yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık C.D.A. ile taraf avukatları hazır bulunurken, şikayetçiler E.C.B., K.K.A. ve T.T.B. duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunması sorulan polis C.D.A. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “Polislik mesleğine ait usul ve kuralları uygularken olay akşamı hata yaptığımı kabul ediyorum. Ben suç işlemedim hata yaptım. Müştekiler kendi haksızlıklarını örtmek adına bana iftira attılar. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme sanığın sözlerinin ardından kararını açıkladı

Mahkeme heyeti polis C.D.A’nın K.K.A.’ya karşı işlediği ‘yağma’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından 9 yıl 5 ay 10 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın E.C.B.’ye karşı işlediği ‘hürriyeti tahdit’ suçundan ise, 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. Şikayetçi T.T.B.’ye karşı işlenen ‘hürriyeti tahdit’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçta hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık C.D.A.’nın ‘basit yaralama’ ‘eziyet’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘suçu bildirmeme’ suçlarından ise beraat etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede polis memuru C.D.A.’nın darp ettiği 3 gencin bulunduğu restorana gittiği ve restoran sahibine polis tanıtım kartını göstererek bir operasyon yapacağını söylediği belirtilmişti. Polis memuru C.D.A.’nın bir masaya oturarak şikayetçiler E.C.B., K.K.A.,T.T.B.’yi gözetlemeye başladığının anlatıldığı iddianamede, polis kartını göstererek 3 genci aşağıya indirdiği burada ‘malları çıkarın’ diyerek şikayetçilerin uyuşturucu satıcısı olduğunu ve üzerilerinde bulunan uyuşturucu maddeyi çıkarmalarını söylediği anlatılmıştı. 3 gencin uyuşturucu madde olmadığını söylemesi üzerine polis memurunun gençleri darp ettiği de iddianamede aktarılmıştı. C.D.A.’nın ardından E.C.B., K.K.A. ve T.T.B.’yı mutfağa götürerek sadece iç çamaşırları kalacak şekilde soyduğu iddianamede belirtilirken, 3 gençten birinde uyuşturucu madde çıktığı açıklanmıştı.



Şüpheli C.D.A.’nın diğer şikayetçileri göndererek K.K.A. ile yalnız kaldıktan sonra ‘benim muhbirim olacaksın’ dediği de iddianamede anlatılmıştı. Polis memurunun K.K.A.’nın üzerinde bulunan 500 TL’yi aldığı, ardından da söz konusu K.K.A.’dan ele geçirilen uyuşturucuyu yok ettiği de iddianamede açıklanmıştı. C.D.A. hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’, ‘basit yaralama’, ‘suçu bildirmeme’, ‘yağma’ ‘eziyet etme’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından 44 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.