Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi. Arabulucuk sınavına ilişkin değerlendirmede bulunan Çekin, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." diye konuştu.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü açıkladı: 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlandı
10.12.2019 - 11:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalara dair, "289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.
Kaynak: AA
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