Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Rasulayn'ın doğusunda 565 havan mühimmatı etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamada, kahraman komandoların yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facianın daha engellendiği belirtildi.

Açıklamada, komandoların, Rasulayn'ın doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdiği duyuruldu.