Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Adapazarı ilçesi şehir merkezinde ki Orhan Camii yanında bulunan yer altı tuvaletinde meydana geldi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ HAREKETSİZ ŞEKİLDİ GÖRDÜ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tuvalette görevli olarak çalışan temizlikçi bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde ise yaşamını yitiren kişinin İhsan Mete olduğu ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



