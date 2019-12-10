Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Libya hamlesi ile şaşkına dönen Yunanistan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı muhtıranın geçersiz olduğunu ve kötü niyetle yapıldığını savunarak Birleşmiş Milletler'e itiraz ettiklerini açıkladı.

Yunanistan aynı zamanda muhtıranın bölgedeki istikara zarar verileceğini de savundu.

LİBYA İLE MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaj için ruhsatlandırma da yapabilecek.