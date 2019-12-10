Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (52) evinde ölü bulundu. Bura'nın ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

TELEFONLA YADIM İSTEDİ

Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florica Bura'nın telefonla yardım istediği ev sahibi içeri girdiğinde Florica Bura'yı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Florica Bura'nın tek başına yaşadığı dairesinde ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceğini belirttiler.

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.