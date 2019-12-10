Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günü de tamamlanmak üzere. Havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.
Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekipleri, çalışma yönünü Kürekli Dere mevkiine çevirmişti. O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler, bugün de aynı bölgede bir kayak batonu buldu. Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kayıp dağcılara ait olduğu düşünülen baton bulundu
10.12.2019 - 16:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Alpaslan'a ait olduğu iddia edilen dağcı bastonu (Baton) bulundu. Bu gelişmeyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken, bulunan batonun kayıp 2 dağcıya ait olabileceği belirtildi.
Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günü de tamamlanmak üzere. Havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp dağcılar,uludağ,
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