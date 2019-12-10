Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günü de tamamlanmak üzere. Havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.



Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekipleri, çalışma yönünü Kürekli Dere mevkiine çevirmişti. O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler, bugün de aynı bölgede bir kayak batonu buldu. Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.