Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar “Bizim yükümlü olarak askere aldığımız daha önce 217 bin 115 erbaş ve erimiz vardı. Şu anda 230 bin 103 erbaş ve erimiz var. Sistem değişikliğinde insanlarda bir endişe oluyor. Hesaplayamadığımız gözden kaçırdığımız bir şey olmadı. Kazasız, belasız... Zaafa düşülmedi” dedi. Yedek astsubaylığa müracaat, teveccühün olağanüstü olduğunu ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz, bunlardan bir kısmının sistem gereği bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları. Gençlerimiz astsubay olduktan sonra belirli şartları gerçekleştirdiklerinde subay olabilecekler. Yedek astsubaylarımız zaten olabilecekler. Onların da hakkı vardı. Hatta erlerimiz dahi bunu yapabilecekler. Er olacak, uzman olacak daha sonra astsubay olacak sonra subay olacak. Böyle bir süreçte var. Yolları açık. Bu sistem şimdi gayet güzel yürüyor. Beklenenleri karşıladığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni bir sistem. Bizim bütün duyarlılıklar onun üzerinde yakınen takip ediyoruz. Burada herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç varsa onu da düzeltmeye hazırız.