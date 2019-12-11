Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Türk Şehitlik Camii Konferans Salonunda ‘’Hedef Kitle: Gençlik’’ konulu konferansa katılarak konuşma yaptı. Geçmişte Avrupa’da katolik ve protestan mezhepleri arasında yaşanan Otuz Yıl Savaşlarında yedi milyon insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erbaş “Şimdi aynı şey İslam dünyasında yaşanıyor. Örgütler kuruluyor. O örgütler ötekinin Müslümanlığını beğenmiyor ve öldürüyor. Gözlerini bağlıyor, elinde bıçak. Yüzü görünmediği için kim olduğunu bilmiyoruz. Allahuekber diyor bazen onu da diyemiyor tamamen oyun olduğu belli. Öldürülen kelimeişehadet getiriyor, ne mahzun, ne acı bir şey. Şu an İslam dünyası bununla uğraşıyor. İslamofobi buradan yükseliyor işte. İslam’dan korkutmak, İslamofobi bu aşamaya geldi. Onun için bizim İslam’ı çok iyi temsil etmemiz lazım. Ahirete inanmıyor insanlar, çok önemli bir noktadır. Dünyanın başına gelen kötülüklerin en büyük sebebinin insanların ahirete inanmaması. Türkiye’de ankette soruyorlar. Müslüman mısın? Müslüman’ım diyenler yüzde 98. Ahirete inanıyor musun? İnanıyorum diyenler yüzde 90. Bu nasıl bir şey? Nasıl Müslümanlık. Ahirete inanmayan birisi Müslüman olamaz zaten” ifadelerini kullandı.