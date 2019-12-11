Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Eski Yargıtay üyesi Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı
11.12.2019 - 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yargıtay Ceza Genel Kurulu,
668009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668009.aspx
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