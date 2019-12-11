FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den hapis
11.12.2019 - 16:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak,
668078 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668078.aspx
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