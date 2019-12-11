Son dakika deprem... Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Son dakika deprem... Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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