Son dakika deprem... Balıkesir'de korkutan deprem! Balıkesir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

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