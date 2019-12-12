Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra ABD’de giderek Kongre’de konuşan, YPG/PYD’nin çatısını oluşturduğu SDG’nin sözde eş başkanı İlham Ahmed, şimdi de Avrupa turuna çıktı. Gittiği ülkelerde bakan gibi karşılanan terörist Ahmed, İsveç’te Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından ağırlandı. Ahmed, Danimarka’da ise Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştü ve parlamentoda milletvekilleri ile de bir araya geldi.

Teröre destek veren Avrupalı ülkelerin başında Fransa geliyor. Fransa, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG’nin ekonomik faaliyetlerine ve silahlı eğitim kamplarına destek veriyor. Fransa’da ayrıca PYD’nin ofisi bulurken, Fransız siyasetçi ve diplomatlar sık sık Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın işgali altındaki bölgelere ziyaretler geçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PYD’nin sözde temsilcilerini Paris’teki Elysee Sarayı’nda kabul etmişti. Terörü destekleyen bir diğer ülke Almanya’da da PKK’ya bağlı 200’den fazla dernek ve vakıf bulunuyor. PKK’ya yakın grupların mitinglerine izin veren Almanya, teröristlerin iltica talebini geri çevirmezken, eli kanlı örgüte silah yardımında da bulunuyor.

İngiltere de PKK’nın mitinglerini yasaklamazken, PYD elebaşı Salih Müslüm İngiltere Parlamentosunda konuşmuştu. En gelişmiş demokrasi ülkesi olarak bilen İsveç, İsviçre, Danimarka ve Norveç de PKK’nın ekonomik faaliyetlerine destek sağlıyor. Hollanda’da ve İsveç’te de PYD’nin ofisleri bulunuyor.