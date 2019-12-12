Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, terörist ile ona yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek’i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı. Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde ise Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali polis ekipleri taraffından yakalandı. Terörist ifadesinde eylemi gerçekleştirmesi durumunda örgütten 10 bin dolar alacağını söyledi.