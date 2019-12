Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Libya arasında imzalanan muhtırayı değerlendiren Bakan Çavuşoğlu “Anlaşma uluslararası hukuka uygundur. Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya Avrupa Birliği’nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz. Olursa engelleriz” dedi.



KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR

ABD Kongresindeki olumsuz havanın farkında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin F-35’lerin ortağı olduğunu ve F-35’lerin S-400’lerle bağlantısının bulunmadığını da vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin ilişkilerde egemenlik haklarına müdahaleye izin vermediğini belirterek “Türkiye’yi baskı altında tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Barış Pınarı Harekâtı’mızdan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını da görüyoruz. Çünkü kendi emellerine ulaşamadılar” diye konuştu.

F-35 ve S-400’lerle ilgili ABD ile devam eden süreçte Türkiye’nin yapıcı yaklaşımlarda bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Biz her türlü yapıcı yaklaşımda bulunuyoruz. Ama bir konu var ki, o da kırmızı çizgimiz. Biz egemenlik haklarımıza müdahale etmelerine izin vermiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Washington ziyaretinde gerek senatörlere gerekse diğer görüşmelerde Türkiye’nin egemenlik haklarına müdahale etmelerine izin vermeyeceğini net bir şekilde söylemiştir. Biz herkesle çalışmak istiyoruz ama bu tür dayatmayla bir yere varılamayacağını Kongre üyelerinin de anlaması gerekiyor.



ÖNCE KARAR ÇIKSIN

Bakan Çavuşoğlu “ABD ile kriz neticesinde ABD Kongresinden müeyyide kararı çıkarsa, Türkiye’nin adımları ne olabilir? İncirlik’in statüsü gündeme gelebilir mi?” şeklindeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı: İncirlik de gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Kongre’nin karar alması yetmez. Yönetimin alacağı karar önemlidir. CAATSA’da 12 madde var. Yönetim hangisini seçecek? Türkiye aleyhine bir karar çıkarsa bu konuda Trump yönetiminin bunu uygulama konusunda yetkisi nedir? Bunlara bakmak lazım. Sonuçta en kötü senaryoyu düşünürsek milletimizin taleplerini de değerlendiririz, o zaman karar veririz. Tüm alternatifler değerlendirilir.



YPG’YE YARDIM SUÇTUR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD halkının parasını YPG’ye verilen yardımlara harcamak istemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, ABD’nin güvenli bölgenin büyük kısmından çekildiğini ifade etti. Çavuşoğlu “ABD’nin YPG’ye öyle veya böyle verdiği her yardım, esasen bir suçtur. Bu terörizmin finansmanına girer. O nedenle ABD, YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu kabul etmesine rağmen belgelerde yer almasına karşı çıkıyor” diye konuştu.