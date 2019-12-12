Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçemece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “12/12/2019 Perşembe günü saat 05.41 de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktatır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyurur” ifadeleri kullanıldı.