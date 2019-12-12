Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'ya bağlı olarak görev yapan Alman savaş gemisi FGS Hamburg, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı bir bot eşliğinde icra ettiği seyir sonrası sabah saat 08.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.