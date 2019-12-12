NATO'ya bağlı olarak görev yapan Alman savaş gemisi FGS Hamburg, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı bir bot eşliğinde icra ettiği seyir sonrası sabah saat 08.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Alman savaş gemisi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.
Alman savaş gemisi FGS Hamburg Çanakkale'de
12.12.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Alman savaş gemisi F220 borda numaralı FGS Hamburg, icra ettiği seyir sonrası Çanakkale Boğaz Komutanlığı limanına yanaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : alman savaş gemisi,çanakkale,geçiş,
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