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Ülke genelinde eş zamanlı okul servis aracı denetimi
12.12.2019 - 10:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 925 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 37 bin 76 okul servis aracı denetlendi, 525 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 412 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 276 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : okul servisi,denetim,
668217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668217.aspx
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