Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu."
MSB açıkladı: Terör örgütünden kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
12.12.2019 - 11:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Etiketler : msb,pkk,
668228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668228.aspx
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