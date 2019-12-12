Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’ın yapımcısı olan Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak bir film geliyor. Sezonun en iddialı filmleri arasından yer alacak olan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 17 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin ana sponsoru ise Birevim oldu. Sponsorluk anlaşması Bozdağ Film’in Riva’daki platosunda Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi ve Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ arasında gerçekleştirildi.

"Dünya standartlarinda bir sinema filmi"

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ‘Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı’ filmi sponsorluğuyla ilgili olarak dizi sektöründe elde ettikleri başarıyı sinemaya taşımak istediklerini belirtirken filmlerinin dünya ölçeğinde bir sinema filmi olduğunu vurguladı.

Bozdağ: "Birevim’in verdiği destek ile daha geniş kitlelere ulaşacağız. Filmimiz dünya standartlarında bir dönem filmi oldu. Tarihimizi anlatmalıyız. Biz bunun hassasiyetini benliğimizde taşıyoruz. Bizler tarihimizi anlatamazsak başkaları bizim tarihimizi farklı anlatmaya başlıyor. Bozdağ Film bu hassasiyetle projeler ortaya koyarken, aynı hassasiyeti taşıyan Birevim de her zaman bizim yanımızda olup bize desteğini sunuyor. Birevim’e ve değerli Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"Tarihimiz hazinemiz"

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin konusu ve prodüksiyon büyüklüğü olarak sinema tarihimizde büyük öneme sahip olacağına ve bundan sonra da pek çok projeye öncülük edeceğini söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, "Bozdağ Film Başkanı Mehmet Bozdağ Bey çok başarılı projelere imza attı. Büyük izleyici kitlelerine Türk tarihini, Osmanlı tarihini başarılı bir şekilde aktardı. ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin de konu ve prodüksiyon olarak sinema tarihimizde büyük öneme sahip olacağını söyleyebilirim. Türk sinema sektörüne bir dinamizm kazandıracağından hiç şüphem yok. Bundan sonra da pek çok projeye öncülük edecektir düşüncesindeyim. Türk tarihinin, Osmanlı döneminin böyle kıymetli projelerle gündeme getirilmesi bizleri çok memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Konusu ve izleyiciye verdiği mesaj nedeniyle bir sosyal sorumluluk olgusuyla ‘Türkler Geliyor:Adaletin Kılıcı’ filmine sponsor olduklarını belirten Çiftçi, "Tarihimizi anlatan başarılı yapımlara sponsor olmak bizlerin asli vazifelerinden biri düşüncesindeyiz. ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ gibi dizi ve filmler özellikle gençlerimize tarih ve millet olma bilincinin aşılanması açısından oldukça önemlidir. Biz onların bize yadigar bıraktığı bu topraklarda yaşıyoruz. Mehmet Bozdağ’a, hassasiyeti ve tarihimize verdiği önem için ayrıca çok teşekkür ediyorum. ‘Türkler Geliyor’ filminin sponsoru olmaktan dolayı memnuniyetimizi bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Mora’dan Tuna’ya ve Roma’ya kadar her zalim krala adaletin kılıcı olduklarını öğreten, Fatih Sultan Mehmet’e ölümüne bağlı ve casusluk teşkilatının en uçtaki pençeleri olan Akıncıların hikayesini anlatan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminin oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Serdar Gökhan, Seray Kaya gibi isimler yer alıyor. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Brezilya, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.