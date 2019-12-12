Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Fas'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.
Çavuşoğlu, Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü
12.12.2019 - 19:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani ile görüştü.
Etiketler : Çavuşoğlu,
668321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668321.aspx
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