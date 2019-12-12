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Bakan Selçuk: 'Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak'
12.12.2019 - 22:13 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Amacımız Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısını 1 milyona ulaştırmak, Ulusal Meslek Standardı sayısını da 1.000’e çıkartmaktır."
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
668340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668340.aspx
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