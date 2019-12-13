Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ödül takdim edeceğimiz isimlerin her birini kültürümüz ve irfanımız için birer abide olarak görüyoruz” diyen Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız. Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Kendine ait kültür ve sanat üretimi, birikimi olmayan toplumlar, güçlü toplumların gizli veya açık hegemonyası altında ezilmeye mahkûmdur.”

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde ödül alanların isimleri şöyle: Nuri Pakdil (Edebiyat), Mazhar-Fuat-Özkan (Müzik), Mesut Uçakan (Sinema), Devrim Erbil (Resim), Fuat Başar (Geleneksel sanatlar), Doğan Kuban (Mimarlık), Ahmet Yaşar Ocak (Sosyal bilimler. Bu seneki vefa ödülü ise A. Haluk Dursun’a verildi.