Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen törende Bağış’a eşi Beyhan Bağış ve beraberindeki heyet eşlik etti. Çek askerî bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirdiği törende kaleye Türk bayrağı çekildi. Bağış ve heyeti daha sonra Prag Kalesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı ofisine geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti. Büyükelçi Bağış ayrıca Çekya’da 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajını Zemman’a iletti.
Bağış’tan Zemman’a güven mektubu
13.12.2019 - 03:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a güven mektubunu takdim etti.
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