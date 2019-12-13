Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen törende Bağış’a eşi Beyhan Bağış ve beraberindeki heyet eşlik etti. Çek askerî bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirdiği törende kaleye Türk bayrağı çekildi. Bağış ve heyeti daha sonra Prag Kalesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı ofisine geçerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yazılan güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti. Büyükelçi Bağış ayrıca Çekya’da 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajını Zemman’a iletti.