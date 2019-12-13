Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parlamentoda 4,5 yıldır görev alan Bayır, bu süre içinde milletvekili maaşına hiç dokunmadı. Bayır, adını taşıyan internet sitesi üzerinden öğrencilerin burs başvurularını kabul ediyor. Yoğunluk üzerine eşinin desteğini alan Bayır “Hakikaten yoksul mu değil mi diye oturduğu muhtarlığı arıyoruz” diye konuştu. Mezun olan öğrencilerin ilk maaşını bir öğrenciye burs olarak verdiğine işaret eeden Bayır “Dört buçuk senede 35 çocuğum mezun oldu” dedi. Bayır, tıp ve hukuk fakültesi öğrencilerine beş yüzer lira, diğer öğrencilere 300, 400 lira burs verdiklerini, bugüne kadar 56 kız öğrencinin bundan faydalandığını söyledi.