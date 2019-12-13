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2009'daki Polis Koleji Sınavı'yla ilgili 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı
13.12.2019 - 08:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin sınav sorularını alması ile polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.
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668406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668406.aspx
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