Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili’nin güneyinden Antarktika’ya giderken 9 Aralık 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığından Şili'ye taziye
13.12.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Şili,taziye,
668419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668419.aspx
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