Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Şili Silahlı Kuvvetlerine ait askeri bir uçağın Şili’nin güneyinden Antarktika’ya giderken 9 Aralık 2019 tarihinde okyanusa düştüğü üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile Şili hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.