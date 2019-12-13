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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında iki iddianame hazırlandı
13.12.2019 - 14:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında, "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.
Etiketler : ceren özdemir,özgür arduç,
668498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668498.aspx
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