Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alınan öğrencilerin taburcu edildiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık ilçemizde 103 öğrencimizin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda 12.12.2019 tarihinde vuku bulan üzücü zehirlenme olayına maruz kalarak, Osmancık İlçemiz Devlet Hastanesinde ve İlimiz Merkezindeki hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna duyurulur."